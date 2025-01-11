Усман Нурмагомедов: дагестанцы — воинственный народ. А Ирландия… сами подумайте

Действующий обладатель чемпионского титула Bellator в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов поделился мнением о воинственности дагестанцев и ирландцев.

«Дагестан и кавказский народ — мы воинственный народ. Мы никогда не сдаёмся, и нас невозможно победить. А насчёт Ирландии… сами подумайте. И история всё знает», — приводит слова Нурмагомедова пресс-служба PFL.

Напомним, следующий поединок Усман проведёт против ирландского бойца Пола Хьюза на турнире PFL, который состоится 25 января в Дубае (ОАЭ).

Нурмагомедов ведёт чистый послужной список. Его рекорд состоит из 18 побед (14 досрочно) в 19 поединках (один бой признан несостоявшимся). Что касается Хьюза, то он в своих 14 боях одержал 13 побед (девять досрочно) при всего одном поражении и сейчас находится на серии из семи побед.