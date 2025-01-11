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Анкалаев: Алекс Перейра, будешь делать то, что тебе прикажут. До скорой встречи, мальчик

Анкалаев: Алекс Перейра, будешь делать то, что тебе прикажут. До скорой встречи, мальчик
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Бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев обратился к действующему обладателю чемпионского пояса UFC в категории до 93 кг бразильцу Алексу Перейре.

«Алекс, ты будешь делать то, что тебе прикажут. Ты ведь просто сотрудник. До скорой встречи, мальчик», — написал Акалаев на странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 308, Анкалаев разделил октагон с топовым австрийско-сербским бойцом Александаром Ракичем. Бой продлился все три раунда и завершился победой Магомеда единогласным решением судей.

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