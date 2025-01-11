Умар Нурмагомедов: Мераб разгоняет, что я его не уважаю, так как ему надо ненавидеть меня

Претендент на титул UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов объяснил, почему действующий обладатель чемпионского пояса UFC в категории до 61 кг грузин Мераб Двалишвили обвиняет его в неуважение к нему.

«Не понимаю, за что мне извиняться перед Мерабом. За что? Никто не видел, как я проявляю к нему неуважение. Он начал разгонять это, поскольку ему нужна причина ненавидеть меня. И, возможно, ему нужна причина, чтобы заставить своих фанатов поддержать его. Посмотрим, как он даст мне пощёчину», — приводит слова Нурмагомедова портал Sherdog.

Ранее Умар Нурмагомедов назвал бойца, с которым проведёт первую защиту титула.