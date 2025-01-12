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Царукян: в бою с Махачевым мне даже не понадобится тейкдаун. Нужен будет один хук, и всё

Царукян: в бою с Махачевым мне даже не понадобится тейкдаун. Нужен будет один хук, и всё
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Претендент на титул UFC в лёгком весе армяно-российский боец Арман Царукян высказался насчёт предстоящего поединка с действующим обладателем пояса UFC в категории до 70 кг россиянином Исламом Махачевым. Их бой должен состояться 19 января на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (Калифорния, США).

UFC 2025. UFC 311, Лос-Анджелес, США
Ислам Махачев — Арман Царукян
19 января 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Арман Царукян

«Мне даже не понадобится тейкдаун в этом бою. Возможно, мне будет нужен лишь один хук, и всё. Я много работаю над своим боксом в лагере к Махачеву. Считаю, что мои руки стали намного сильнее, чем были. Мне не терпится выйти в октагон и показать, к чему я готовился», — приводит слова Армана Царукяна портал The Sports Rush.

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