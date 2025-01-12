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Виктория Дудакова уступила Фатиме Клайн техническим нокаутом во втором раунде

Виктория Дудакова уступила Фатиме Клайн техническим нокаутом во втором раунде
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Российский боец UFC Виктория Дудакова, выступающая в женской минимальной весовой категории (до 52 кг), уступила техническим нокаутом во втором раунде представительнице США Фатиме Клайн на турнире UFC Fight Night 249, который проходит в Лас-Вегасе (США). Для россиянки это поражение стало вторым подряд.

UFC 2025. UFC Fight Night 249, Лас-Вегас, США
Фатима Клайн (W) — Виктория Дудакова
12 января 2025, воскресенье. 00:20 МСК
Фатима Клайн
Окончено
TKO
Виктория Дудакова

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 3 августа в Абу-Даби на турнире UFC on ABC 7, Дудакова разделила октагон с американкой Сэм Хьюз, которой уступила раздельным решением судей по итогу трёх раундов.

Теперь в своём профессиональном рекорде Виктория имеет восемь побед, из которых шесть были одержаны досрочно, и два поражения.

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