Виктория Дудакова уступила Фатиме Клайн техническим нокаутом во втором раунде

Российский боец UFC Виктория Дудакова, выступающая в женской минимальной весовой категории (до 52 кг), уступила техническим нокаутом во втором раунде представительнице США Фатиме Клайн на турнире UFC Fight Night 249, который проходит в Лас-Вегасе (США). Для россиянки это поражение стало вторым подряд.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 3 августа в Абу-Даби на турнире UFC on ABC 7, Дудакова разделила октагон с американкой Сэм Хьюз, которой уступила раздельным решением судей по итогу трёх раундов.

Теперь в своём профессиональном рекорде Виктория имеет восемь побед, из которых шесть были одержаны досрочно, и два поражения.