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Виктория Дудакова ударила своего тренера после поражения ТКО на турнире UFC

Виктория Дудакова ударила своего тренера после поражения ТКО на турнире UFC
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Российский боец UFC Виктория Дудакова, выступающая в женской минимальной весовой категории (до 52 кг), ударила своего тренера Гасанали Гасаналиева после того, как потерпела поражение техническим нокаутом от представительницы США Фатимы Клайн на турнире UFC Fight Night 249, который проходит в Лас-Вегасе (США).

UFC 2025. UFC Fight Night 249, Лас-Вегас, США
Фатима Клайн (W) — Виктория Дудакова
12 января 2025, воскресенье. 00:20 МСК
Фатима Клайн
Окончено
TKO
Виктория Дудакова

«Ты даже не подошёл, ты там сидел. Тебе пофигу», — сказала Дудакова. В ответ на это Гасаналиев выругался.

Фото: Скриншот из официальной трансляции

Фото: Скриншот из официальной трансляции

Фото: Скриншот из официальной трансляции

Фото: Скриншот из официальной трансляции

Фото: Скриншот из официальной трансляции

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 3 августа в Абу-Даби на турнире UFC on ABC 7, Дудакова разделила октагон с американкой Сэм Хьюз, которой уступила раздельным решением судей по итогу трёх раундов.

Теперь в своём профессиональном рекорде Виктория имеет восемь побед, из которых шесть были одержаны досрочно, и два поражения.

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