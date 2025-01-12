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Магомед Гаджиясулов проиграл Бруно Лопесу решением судей на турнире UFC, 12 января 2025

Магомед Гаджиясулов проиграл Бруно Лопесу на турнире UFC
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Сегодня, 12 января, в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 249. В рамках предварительного карда россиянин Магомед Гаджиясулов встретился с бразильцем Бруно Лопесом.

UFC 2025. UFC Fight Night 249, Лас-Вегас, США
Магомед Гаджиясулов — Бруно Лопес (W)
12 января 2025, воскресенье. 00:40 МСК
Магомед Гаджиясулов
Окончено
UD
Бруно Лопес

Бой продлился все три раунда и завершился победой бразильца единогласным решением судей.

Для Гаджиясулова это поражение стало первым в карьере. Ранее он одержал девять побед подряд.

Главным событием турнира станет реванш в женском минимальном дивизионе между Маккензи Дерн и Амандой Рибас. В рамках основного карда россиянин Роман Копылов встретится с американцем Крисом Кёртисом.

Ранее на турнире россиянка Виктория Дудакова проиграла американке Фатиме Клайн.

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