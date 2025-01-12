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Игорь Потеря проиграл нокаутом в первом раунде на UFC Fight Night 249

Сегодня в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 249. В рамках предварительного карда украинец Игорь Потеря встретился с бразильцем Марко Тулио.

Бой завершился победой бразильца в первом раунде техническим нокаутом.

Ранее Потеря не смог уложиться в лимит допустимого веса перед турниром UFC Fight Night 249. Боец потянул на 85,28 кг, что превысило лимит на 907 граммов.

Главным событием турнира станет реванш в женском минимальном дивизионе между Маккензи Дерн и Амандой Рибас. В рамках основного карда россиянин Роман Копылов встретится с американцем Крисом Кёртисом.

Ранее на турнире россиянка Виктория Дудакова проиграла американке Фатиме Клайн, а Магомед Гаджиясулов уступил бразильцу Бруно Лопесу.

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