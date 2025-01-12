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Стал известен новый соперник Гуськова в UFС 311. Ранее бой узбека с Уокером был отменён

Стал известен новый соперник Гуськова в UFС 311. Ранее бой узбека с Уокером был отменён
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32-летний узбекско-российский боец Богдан «Царевич» Гуськов встретится с 29-летним американским атлетом Билли Элеканой на турнире UFC 311.

Напомним, ранее поединок между 32-летним бразильским бойцом UFC Джонни Уокером и атлетом Богданом Гуськовым на турнире UFC 311 был отменён из-за травмы Уокера.

В своём последнем поединке на турнире UFC Vegas 91 Гуськов победил техническим нокаутом во втором раунде американца Райана Спэнна. Таким образом, Гуськов одержал 16-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету три поражения. Добавим, что для Гуськова этот бой стал третьим в рамках UFC. Ранее в промоушене он одержал одну победу и потерпел одно поражение.

На счету Билли Элеканы восемь побед (четыре нокаутом), одна ничья и одно поражение в смешанных единоборствах. В последнем поединке американец победил Джурилла Симмонса техническим нокаутом в первом раунде на турнире Lights Out Xtreme Fighting в июле 2024 года.

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