Джошуа — о возможном бое с Фьюри: хочу уйти из спорта с размахом и оставить след

Бывший чемпион мира по боксу по версии IBF, WBA, WBO, IBO в тяжёлом весе британец Энтони Джошуа высказался о возможности проведения боя с бывшим чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC соотечественником Тайсоном Фьюри в 2025 году.

«Это бой, который я хочу увидеть, потому что я фанат бокса. Когда я в спортзале, все спрашивают меня об этом бое. У меня не так много лет впереди. Я хочу уйти из спорта с размахом и оставить след. Все задают мне один и тот же вопрос. Мне нужно выполнить поставленную задачу, поэтому я говорю, что это должно произойти в этом году. Думаю, мы можем организовать этот бой», — приводит слова Джошуа BBC.

В последнем бою, который состоялся 22 сентября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания), Джошуа проиграл Даниэлю Дюбуа.

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