Магомед Гаджиясулов отреагировал на первое поражение в карьере
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Российский полутяжеловес UFC Магомед Гаджиясулов высказался о первом поражении в профессиональной карьере. Напомним, в рамках предварительного карда турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 249 россиянин уступил бразильцу Бруно Лопесу.
UFC 2025. UFC Fight Night 249, Лас-Вегас, США
Магомед Гаджиясулов — Бруно Лопес (W)
12 января 2025, воскресенье. 00:40 МСК
Магомед Гаджиясулов
Окончено
UD
Бруно Лопес
«Сегодня был не мой день. Спасибо всем за поддержку. Большие победы ещё впереди», — написал Гаджиясулов на своей странице в соцсетях.
Напомним, бой продлился все три раунда и завершился победой бразильца единогласным решением судей. Ранее Гаджиясулов одержал девять побед подряд.
Главным событием турнира станет реванш в женском минимальном дивизионе между Маккензи Дерн и Амандой Рибас.
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