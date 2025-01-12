Магомед Гаджиясулов отреагировал на первое поражение в карьере

Российский полутяжеловес UFC Магомед Гаджиясулов высказался о первом поражении в профессиональной карьере. Напомним, в рамках предварительного карда турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 249 россиянин уступил бразильцу Бруно Лопесу.

«Сегодня был не мой день. Спасибо всем за поддержку. Большие победы ещё впереди», — написал Гаджиясулов на своей странице в соцсетях.

Напомним, бой продлился все три раунда и завершился победой бразильца единогласным решением судей. Ранее Гаджиясулов одержал девять побед подряд.

Главным событием турнира станет реванш в женском минимальном дивизионе между Маккензи Дерн и Амандой Рибас.

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