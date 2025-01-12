Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Роман Копылов победил Криса Кёртиса на турнире UFC, 12 января 2025

Роман Копылов нокаутировал Криса Кёртиса за секунду до конца боя
Комментарии

Сегодня в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 249. В рамках основного карда россиянин Роман Копылов встретился с американцем Крисом Кёртисом.

UFC 2025. UFC Fight Night 249, Лас-Вегас, США
Крис Кёртис — Роман Копылов (W)
12 января 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Крис Кёртис
Окончено
TKO
Роман Копылов

Бой продлился все три раунда и завершился победой Копылова нокаутом за секунду до конца боя. Для Копылова эта победа стала 14-й в смешанных единоборствах. Также на его счету три поражения.

Главным событием турнира станет реванш в женском минимальном дивизионе между Маккензи Дерн и Амандой Рибас.

Ранее на турнире россиянка Виктория Дудакова проиграла американке Фатиме Клайн, а Магомед Гаджиясулов уступил бразильцу Бруно Лопесу.

Материалы по теме
UFC Fight Night 249: двое россиян проиграли, а Копылов оформил яркий нокаут! LIVE
Live
UFC Fight Night 249: двое россиян проиграли, а Копылов оформил яркий нокаут! LIVE

Самый короткий бой в ММА

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android