Роман Копылов нокаутировал Криса Кёртиса за секунду до конца боя

Сегодня в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 249. В рамках основного карда россиянин Роман Копылов встретился с американцем Крисом Кёртисом.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Копылова нокаутом за секунду до конца боя. Для Копылова эта победа стала 14-й в смешанных единоборствах. Также на его счету три поражения.

Главным событием турнира станет реванш в женском минимальном дивизионе между Маккензи Дерн и Амандой Рибас.

Ранее на турнире россиянка Виктория Дудакова проиграла американке Фатиме Клайн, а Магомед Гаджиясулов уступил бразильцу Бруно Лопесу.

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