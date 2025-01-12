Кёртис устроил скандал после поражения от Копылова на последней секунде на турнире UFC

Американский боец Крис Кёртис устроил скандал после поражения в бою с россиянином Романом Копыловым на турнире UFC Fight Night 249.

Копылов нокаутировал своего соперника за секунду до конца боя. Кёртис был недоволен решением судьи остановить поединок и нецензурно выражался в сторону рефери.

Для Копылова эта победа стала 14-й в смешанных единоборствах. Также на его счету три поражения.

Главным событием турнира станет реванш в женском минимальном дивизионе между Маккензи Дерн и Амандой Рибас.

Ранее на турнире россиянка Виктория Дудакова проиграла американке Фатиме Клайн, а Магомед Гаджиясулов уступил бразильцу Бруно Лопесу.

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