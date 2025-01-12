Роман Копылов отреагировал на победу нокаутом над Крисом Кёртисом за секунду до конца боя

Российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Роман Копылов высказался о поединке с топовым американским бойцом Крисом Кёртисом, который состоялся сегодня, 12 января, на турнире UFC Fight Night 249.
«Бачатский, мы в Лас-Вегасе!
Думаю, что остановка была корректной, в рамках правил. Не стал добивать, потому что Кёртис так быстрее сможет вернуться, быть с семьёй. У Кёртиса отличная семья, чудесный маленький ребёнок.
Моя левая нога помнит этот удар», — сказал Копылов в октагоне после боя.
Напомним, бой продлился все три раунда и завершился победой Копылова нокаутом за секунду до конца боя. Для Копылова эта победа стала 14-й в смешанных единоборствах. Также на его счету три поражения.
Путь Копылова в UFC — героическая история: