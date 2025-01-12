Роман Копылов отреагировал на победу нокаутом над Крисом Кёртисом за секунду до конца боя

Российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Роман Копылов высказался о поединке с топовым американским бойцом Крисом Кёртисом, который состоялся сегодня, 12 января, на турнире UFC Fight Night 249.

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Думаю, что остановка была корректной, в рамках правил. Не стал добивать, потому что Кёртис так быстрее сможет вернуться, быть с семьёй. У Кёртиса отличная семья, чудесный маленький ребёнок.

Моя левая нога помнит этот удар», — сказал Копылов в октагоне после боя.

Напомним, бой продлился все три раунда и завершился победой Копылова нокаутом за секунду до конца боя. Для Копылова эта победа стала 14-й в смешанных единоборствах. Также на его счету три поражения.

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