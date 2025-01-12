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Видео нокаута на последней секунде в бою Романа Копылова и Криса Кёртиса

Видео нокаута на последней секунде в бою Романа Копылова и Криса Кёртиса
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Появилось видео нокаута в исполнении российского бойца смешанных единоборств Романа Копылова в бою с американцем Крисом Кёртисом.

UFC 2025. UFC Fight Night 249, Лас-Вегас, США
Крис Кёртис — Роман Копылов (W)
12 января 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Крис Кёртис
Окончено
TKO
Роман Копылов

Копылов нокаутировал соперника за секунду до конца поединка. После боя Кёртис остался недоволен решением остановить бой и нецензурно высказывался в адрес судьи.

Права на видео принадлежат Ultimate Fighting Championship

Для Копылова эта победа стала 14-й в смешанных единоборствах. Также на его счету три поражения. Кёртис потерпел 12-е поражение в карьере. Также он одержал 31 победу.

Ранее на турнире россиянка Виктория Дудакова проиграла американке Фатиме Клайн, а Магомед Гаджиясулов уступил бразильцу Бруно Лопесу.

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