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Опубликованы судейские записки скандального боя Крис Кёртис — Роман Копылов

Опубликованы судейские записки скандального боя Крис Кёртис — Роман Копылов
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Опубликованы судейские записки боя между россиянином Романом Копыловым и американцем Крисом Кёртисом на турнире UFC Fight Night 249.

UFC 2025. UFC Fight Night 249, Лас-Вегас, США
Крис Кёртис — Роман Копылов (W)
12 января 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Крис Кёртис
Окончено
TKO
Роман Копылов

Напомним, бой продлился все три раунда и завершился победой россиянина нокаутом за секунду до конца. После поединка американец нецензурно выражался в адрес судьи, поскольку был недоволен остановкой боя. До спорной остановки в бою на карточках судей была ничья.

Для Копылова эта победа стала 14-й в смешанных единоборствах. Также на его счету три поражения. Кёртис потерпел 12-е поражение в карьере. Также он одержал 31 победу.

Ранее на турнире россиянка Виктория Дудакова проиграла американке Фатиме Клайн, а Магомед Гаджиясулов уступил бразильцу Бруно Лопесу.

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