Опубликованы судейские записки скандального боя Крис Кёртис — Роман Копылов

Опубликованы судейские записки боя между россиянином Романом Копыловым и американцем Крисом Кёртисом на турнире UFC Fight Night 249.

Напомним, бой продлился все три раунда и завершился победой россиянина нокаутом за секунду до конца. После поединка американец нецензурно выражался в адрес судьи, поскольку был недоволен остановкой боя. До спорной остановки в бою на карточках судей была ничья.

Для Копылова эта победа стала 14-й в смешанных единоборствах. Также на его счету три поражения. Кёртис потерпел 12-е поражение в карьере. Также он одержал 31 победу.

Ранее на турнире россиянка Виктория Дудакова проиграла американке Фатиме Клайн, а Магомед Гаджиясулов уступил бразильцу Бруно Лопесу.

Путь Копылова в UFC — героическая история