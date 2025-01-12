Ислам Махачев назвал бойца, с которым мечтал бы подраться больше всего

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев назвал имя соперника, с которым мечтал бы подраться больше всего.

«Тони Фергюсон. В тот момент он был очень хорошим спортсменом, очень хорошим бойцом», — сказал Махачев в интервью Эдину Россу в его подкасте.

Напомним, следующий бой Махачев проведёт на турнире UFC 311, который состоится 19 января в Лос-Анджелесе. Его соперником станет топовый армяно-российский боец Арман Царукян. Для бойцов это будет реванш.

У Тони Фергюсона 25 побед и 11 поражений в ММА. Махачев, в свою очередь, потерпел лишь одно поражение при 26 победах.

Мухаммад тренируется с Махачевым и Нурмагомедовым перед UFC 311