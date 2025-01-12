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Копылов рассказал, о чём говорил с Крисом Кёртисом после боя

Копылов рассказал, о чём говорил с Крисом Кёртисом после боя
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Российский боец в среднем весе Роман Копылов поделился информацией о разговоре с топовым американским бойцом Крисом Кёртисом после поединка, который состоялся сегодня, 12 января, на турнире UFC Fight Night 249. Напомним, бой продлился все три раунда и завершился победой Копылова нокаутом за секунду до конца боя.

UFC 2025. UFC Fight Night 249, Лас-Вегас, США
Крис Кёртис — Роман Копылов (W)
12 января 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Крис Кёртис
Окончено
TKO
Роман Копылов

«Думаю, этого удара было достаточно, так как он повалился на канвас. Рефери профессионально сделал свою работу. Я подошёл к Кёртису, сказал: «Крис, это всего лишь спорт». Переводчик мне перевёл ответ: «он сказал, что это его жизнь». Думал, у них недоразумение какое-то было из-за остановки боя, оказывается, они с тренером там вели диалог. Я так понял, что не было претензий к остановке и к рефери», — сказал Копылов на пресс-конференции.

Отметим, что для Копылова эта победа стала 14-й при трёх поражениях в смешанных единоборствах.

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