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Копылов: я потряс Кёртиса минимум четыре раза, но у него крепкая голова

Копылов: я потряс Кёртиса минимум четыре раза, но у него крепкая голова
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Российский топовый боец Роман Копылов высказался о поединке на турнире UFC Fight Night 249 с американцем Крисом Кёртисом. Напомним, бой продлился все три раунда и завершился победой Копылова нокаутом за секунду до конца боя.

UFC 2025. UFC Fight Night 249, Лас-Вегас, США
Крис Кёртис — Роман Копылов (W)
12 января 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Крис Кёртис
Окончено
TKO
Роман Копылов

«Я доволен, у меня проходили хорошие удары. Мне сказали, что по статистике у него было больше ударов, но я думаю, что я больше его потряс, больше нанёс урона. Несмотря на то что Кёртис меня посёк, он ни разу не потряс меня. А я видел, что потряс его как минимум раза четыре. У него очень крепкая голова», — сказал Копылов на пресс-конференции.

Таким образом, россиянин одержал 14-ю победу в смешанных единоборствах. Кроме того, на счету Романа три поражения.

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