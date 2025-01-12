Дана Уайт показал рассечение Романа Копылова после боя с Крисом Кёртисом

Президент UFC Дана Уайт на своей странице в соцсетях поделился фотографией рассечения, полученного российским топовым бойцом в средневесовой категории Романом Копыловым во время поединка с американцем Крисом Кёртисом, проходившего на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 249 в Лас-Вегасе (США).

Фото: Соцсети Даны Уайта

«Сегодняшний кард был невероятным. Уважение всем сегодняшним участникам», — подписал Уайт фотографию на странице в одной из соцсетей.

Напомним, бой продлился все три раунда и завершился победой Копылова нокаутом за секунду до конца боя. Для Копылова эта победа стала 14-й в смешанных единоборствах. Также на его счету три поражения.

Материалы по теме Копылов: я потряс Кёртиса минимум четыре раза, но у него крепкая голова

Самый короткий бой в ММА: