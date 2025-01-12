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Дана Уайт показал рассечение Романа Копылова после боя с Крисом Кёртисом

Дана Уайт показал рассечение Романа Копылова после боя с Крисом Кёртисом
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Президент UFC Дана Уайт на своей странице в соцсетях поделился фотографией рассечения, полученного российским топовым бойцом в средневесовой категории Романом Копыловым во время поединка с американцем Крисом Кёртисом, проходившего на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 249 в Лас-Вегасе (США).

UFC 2025. UFC Fight Night 249, Лас-Вегас, США
Крис Кёртис — Роман Копылов (W)
12 января 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Крис Кёртис
Окончено
TKO
Роман Копылов

Фото: Соцсети Даны Уайта

«Сегодняшний кард был невероятным. Уважение всем сегодняшним участникам», — подписал Уайт фотографию на странице в одной из соцсетей.

Напомним, бой продлился все три раунда и завершился победой Копылова нокаутом за секунду до конца боя. Для Копылова эта победа стала 14-й в смешанных единоборствах. Также на его счету три поражения.

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