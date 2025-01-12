Результаты турнира UFC Fight Night 249 с боем Романа Копылова

В Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 249, где главным событием турнира стал реванш в женском минимальном дивизионе между Маккензи Дерн и Амандой Рибас.

Представляем вашему вниманию результаты всех поединков турнира:

Основной кард:

Маккензи Дерн победила Аманду Рибас болевым приёмом на руку;

Сантьяго Понциниббио победил Карлстона Харриса техническим нокаутом;

Сезар Алмейда победил Абдул Разака Альхассана нокаутом;

Роман Копылов победил Криса Кёртиса техническим нокаутом;

Кристиан Родригес победил Остина Баши единогласным решением;

Пунаэле Сориано победил Уроша Медича нокаутом.

Предварительный кард:

Фелипе Бунес победил Хосе Джонсона болевым приёмом на руку;

Марко Тулио победил Игоря Потерю техническим нокаутом;

Тиаго Мойзес победил Трея Огдена единогласным решением;

Джейкоб Смит победил Престона Парсонса нокаутом;

Эрнеста Карецкайте победила Николь Кальяри раздельным решением;

Бруно Лопес победил Магомеда Гаджиясулова единогласным решением;

Фатима Клайн победила Викторию Дудакову техническим нокаутом;

Нурулло Алиев победил Джо Солецки единогласным решением.

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