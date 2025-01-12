Результаты турнира UFC Fight Night 249 с боем Романа Копылова
В Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 249, где главным событием турнира стал реванш в женском минимальном дивизионе между Маккензи Дерн и Амандой Рибас.
Представляем вашему вниманию результаты всех поединков турнира:
Основной кард:
- Маккензи Дерн победила Аманду Рибас болевым приёмом на руку;
- Сантьяго Понциниббио победил Карлстона Харриса техническим нокаутом;
- Сезар Алмейда победил Абдул Разака Альхассана нокаутом;
- Роман Копылов победил Криса Кёртиса техническим нокаутом;
- Кристиан Родригес победил Остина Баши единогласным решением;
- Пунаэле Сориано победил Уроша Медича нокаутом.
Предварительный кард:
- Фелипе Бунес победил Хосе Джонсона болевым приёмом на руку;
- Марко Тулио победил Игоря Потерю техническим нокаутом;
- Тиаго Мойзес победил Трея Огдена единогласным решением;
- Джейкоб Смит победил Престона Парсонса нокаутом;
- Эрнеста Карецкайте победила Николь Кальяри раздельным решением;
- Бруно Лопес победил Магомеда Гаджиясулова единогласным решением;
- Фатима Клайн победила Викторию Дудакову техническим нокаутом;
- Нурулло Алиев победил Джо Солецки единогласным решением.
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