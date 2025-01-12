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Результаты турнира UFC Fight Night 249 с боем Романа Копылова

Результаты турнира UFC Fight Night 249 с боем Романа Копылова
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В Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 249, где главным событием турнира стал реванш в женском минимальном дивизионе между Маккензи Дерн и Амандой Рибас.

UFC 2025. UFC Fight Night 249, Лас-Вегас, США
Маккензи Дерн (W) — Аманда Рибас
12 января 2025, воскресенье. 05:30 МСК
Маккензи Дерн
Окончено
SUB
Аманда Рибас

Представляем вашему вниманию результаты всех поединков турнира:

Основной кард:

  • Маккензи Дерн победила Аманду Рибас болевым приёмом на руку;
  • Сантьяго Понциниббио победил Карлстона Харриса техническим нокаутом;
  • Сезар Алмейда победил Абдул Разака Альхассана нокаутом;
  • Роман Копылов победил Криса Кёртиса техническим нокаутом;
  • Кристиан Родригес победил Остина Баши единогласным решением;
  • Пунаэле Сориано победил Уроша Медича нокаутом.

Предварительный кард:

  • Фелипе Бунес победил Хосе Джонсона болевым приёмом на руку;
  • Марко Тулио победил Игоря Потерю техническим нокаутом;
  • Тиаго Мойзес победил Трея Огдена единогласным решением;
  • Джейкоб Смит победил Престона Парсонса нокаутом;
  • Эрнеста Карецкайте победила Николь Кальяри раздельным решением;
  • Бруно Лопес победил Магомеда Гаджиясулова единогласным решением;
  • Фатима Клайн победила Викторию Дудакову техническим нокаутом;
  • Нурулло Алиев победил Джо Солецки единогласным решением.
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