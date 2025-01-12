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Усик стал боксёром года по версии журнала The Ring

Усик стал боксёром года по версии журнала The Ring
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе непобеждённый украинец Александр Усик признан боксёром года по версии журнала The Ring.

Украинский спортсмен в 2024 году провёл два поединка, в обоих он встречался с британцем Тайсоном Фьюри. Первый бой прошёл 18 мая. Там Усик победил Фьюри раздельным решением судей и завоевал титул по версии WBC, которым на тот момент владел Фьюри. Украинец стал абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе, однако вскоре отказался от титула по версии IBF.

21 декабря боксёры провели реванш, по итогам которого победу единогласным решением судей одержал также Александр.

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