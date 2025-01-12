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Мозес Итаума признан «Проспектом года» по версии журнала The Ring

Мозес Итаума признан «Проспектом года» по версии журнала The Ring
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Английский боксёр нигерийского происхождения Мозес Итаума признан «Проспектом года» по версии журнала The Ring.

Итаума в 2024-м провёл сразу четыре поединка. Впервые в календарном году он вышел на ринг 22 марта, победив нокаутом в первом раунде соотечественника Дэна Гарбера. 18 мая, менее чем через два месяца, он встретился с Ильёй Мезенцевым, представляющим Германию, и победил его техническим нокаутом во втором раунде, завоевав вакантный титул WBO Inter-Continental в тяжёлом весе.

После этого Итаума провёл ещё две защиты. Сначала он нокаутировал во втором раунде Мариуша Ваха, а затем в андеркарде реванша Усика и Фьюри уже в первом раунде оставил не у дел австралийца Демси Маккина.

На счету 20-летнего боксёра 11 боёв, в которых он одержал 11 побед, из которых девять нокаутом. Примечательно, что все досрочные победы Итаума одерживал в первом или втором раунде.

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