Английский боксёр нигерийского происхождения Мозес Итаума признан «Проспектом года» по версии журнала The Ring.

Итаума в 2024-м провёл сразу четыре поединка. Впервые в календарном году он вышел на ринг 22 марта, победив нокаутом в первом раунде соотечественника Дэна Гарбера. 18 мая, менее чем через два месяца, он встретился с Ильёй Мезенцевым, представляющим Германию, и победил его техническим нокаутом во втором раунде, завоевав вакантный титул WBO Inter-Continental в тяжёлом весе.

После этого Итаума провёл ещё две защиты. Сначала он нокаутировал во втором раунде Мариуша Ваха, а затем в андеркарде реванша Усика и Фьюри уже в первом раунде оставил не у дел австралийца Демси Маккина.

На счету 20-летнего боксёра 11 боёв, в которых он одержал 11 побед, из которых девять нокаутом. Примечательно, что все досрочные победы Итаума одерживал в первом или втором раунде.