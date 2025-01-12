Нокаут Энтони Джошуа в исполнении Дюбуа признан «Нокаутом года» по версии The Ring

Нокаут, в который был отправлен Энтони Джошуа в поединке с Даниэлем Дюбуа, был признан «Нокаутом года» по версии журнала The Ring.

Бой между Дюбуа и Джошуа прошёл 21 сентября 2024 года на стадионе «Уэмбли» в Великобритании. На кону этого поединка стоял титул чемпиона мира по версии IBF.

Поединок был завершён нокаутом в пятом раунде из 12. Перед матчем Дюбуа считался аутсайдером этого противостояния, однако сумел совершить апсет. Для Дюбуа этот бой стал первой защитой титула IBF в тяжёлом весе. Что касается Джошуа, то для него это поражение стало четвёртым в карьере и первым поражением нокаутом за пять лет. В 2019 году Джошуа проигрывал техническим нокаутом мексиканцу Энди Руису.