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Турки Аль аш-Шейх — о развитии бокса: нам нужна модель UFC

Турки Аль аш-Шейх — о развитии бокса: нам нужна модель UFC
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Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх высказался о развитии профессионального бокса и желании взять модель промоушена смешанных единоборств Ultimate Fighting Championship (UFC).

«Теперь мы должны сделать так, чтобы проигрыши в некоторых боях стали нормой в боксе. Все бойцы хотят, чтобы их путь был похож на карьеру Флойда Мейвезера-младшего — ноль поражений. Такое может происходить раз в 50/60/70 лет.

Сейчас нам нужна модель UFC, где чемпионы проигрывают и выигрывают, и это является нормой. Мохаммед Али проиграл пять раз, но он по-прежнему легенда», — приводит слова Аль аш-Шейха издание The Ring,

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