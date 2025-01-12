«Хотел бы увидеть трилогию». Макгрегор прокомментировал итог женского боя Дерн — Рибас

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландский боец Конор Макгрегор неожиданно дал свой комментарий по поводу главного поединка турнира UFC Fight Night 249, в котором встречались американка Маккензи Дерн и бразильянка Аманда Рибас.

«Отличный бой, потрясающее зрелище! Маккензи Дерн и Аманда Рибас, отличное соперничество между двумя бразильянками. Очень хорошо! По одному за раз, но я бы определённо хотел увидеть трилогию», — написал Конор Макгрегор в социальных сетях.

Бой завершился победой Маккензи Дерн, сумевшей провести рычаг локтя за считаные секунды до завершения противостояния. Для спортсменок это была уже вторая встреча. Впервые они проводили поединок в 2019 году, тогда Рибас одержала победу судейским решением.