Поединок Усик — Фьюри одержал победу в номинации «Событие года» от журнала The Ring

Первый боксёрский поединок между 37-летним непобеждённым украинским боксёром-профессионалом, выступающим в первой тяжёлой и тяжёлой весовых категориях, Александром Усиком и 36-летней британской звездой этого вида спорта Тайсоном Фьюри одержал победу в номинации «Событие года» от журнала The Ring.

Бой между Усиком и Фьюри возглавил боксёрский турнир, который состоялся 18 мая в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Александр Усик является непобеждённым боксёром. На его счету 23 выигранных поединка. В последний раз он выступал 21 декабря 2024 года. Тогда он победил в реванше судейским решением Фьюри.

Тайсон Фьюри, в свою очередь, свою последнюю победу одержал в бою против бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе камерунца Фрэнсиса Нганну. Их поединок состоялся в октябре 2023 года в Саудовской Аравии. После этого Тайсон дважды проиграл Усику.