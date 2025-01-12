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Роман Копылов получил бонус за «Бой вечера» на UFC Fight Night 249

Роман Копылов получил бонус за «Бой вечера» на UFC Fight Night 249
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Российский боец Роман Копылов получил бонус от UFC в размере $ 50 тыс., который он разделит со своим соперником Крисом Кёртисом. Их поединок был признан лучшим на турнире.

Помимо этого, бонусы за выступление вечера получили Маккензи Дерн и Сезар Алмейда.

Напомним, главным событием турнира стал реванш в женском минимальном дивизионе между Маккензи Дерн и Амандой Рибас. В нём Дерн сумела провести рычаг локтя за считаные секунды до завершения противостояния. Для спортсменок это была уже вторая встреча. Впервые они проводили поединок в 2019 году, тогда Рибас одержала победу судейским решением.

Что касается боя Копылова и Кёртиса, то он также завершился на последних секундах — Роман отправил своего соперника в нокаут. Для Копылова эта победа стала 14-й в смешанных единоборствах. Также на его счету три поражения. Кёртис потерпел 12-е поражение в карьере. Также он одержал 31 победу.

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