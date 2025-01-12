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Копылов рассказал, когда бы он хотел провести следующий бой

Копылов рассказал, когда бы он хотел провести следующий бой
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Российский боец смешанных единоборств Роман Копылов рассказал, когда бы он хотел вернуться в октагон после победы над американцем Крисом Кёртисом на турнире UFC Fight Night 249.

«Мне сказали отдохнуть 30-45 дней из-за рассечения, а так вроде всё цело, ничего не беспокоит. Было бы идеально вернуться в апреле или мае», — сказал Копылов после боя.

Напомним, бой завершился на последних секундах — Роман отправил своего соперника в нокаут. Для Копылова эта победа стала 14-й в смешанных единоборствах. Также на его счету три поражения. Кёртис потерпел 12-е поражение в карьере. Также он одержал 31 победу.

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