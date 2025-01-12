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Издание The Ring назвало лучший боксёрский раунд 2024 года

Издание The Ring назвало лучший боксёрский раунд 2024 года
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Авторитетное издание The Ring назвало девятый раунд первого поединка между 37-летним непобеждённым украинским боксёром-профессионалом, выступающим в первой тяжёлой и тяжёлой весовых категориях, Александром Усиком и 36-летней британской звездой этого вида спорта Тайсоном Фьюри лучшим в 2024 году.

Первый бой между Усиком и Фьюри возглавил боксёрский турнир, который состоялся 18 мая в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Ранее непобеждённый украинский чемпион Усик был назван боксёром года по версии Тhe Ring, а его поединок с Тайсоном Фьюри, прошедший весной, признан лучшим событием в мире бокса 2024 года. В декабре боксёры провели реванш, в котором победа досталась Усику.

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