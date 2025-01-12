Мераб Двалишвили объявил о завершении тренировочного лагеря перед UFC 311

24-летний грузинский и американский боец, являющийся действующим чемпионом в легчайшем весе, Мераб Двалишвили в социальных сетях объявил о завершении тренировочного лагеря в преддверии поединка с 29-летним российским спортсменом Умаром Нурмагомедовым, который состоится в ночь на 19 января мск в Лос-Анджелесе (США) на первом номерном турнире нынешнего года — UFC 311.

«Последний спарринг. Тренировочный лагерь официально завершён. Готовы к UFC 311», — написал Двалишвили в социальной сети Х (ранее Twitter).

Фото: Из личного архива Мераба Двалишвили

Турнир начнётся в 2:00 по московскому времени. Поединки главного карда стартуют в 6:00 мск. Борющиеся за титул в легчайшем весе Двалишвили и Нурмагомедов выйдут в октагон не раньше 7:30 по московскому времени.