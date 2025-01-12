В IBF опубликовали пресс-релиз по поводу будущего Василия Ломаченко

Международная боксёрская федерация (IBF) объявила о том, что действующий чемпион мира по версии IBF в лёгком весе Василий Ломаченко проведёт свой следующий поединок до 8 октября 2025 года.

В пресс-релизе IBF говорится о том, что Ломаченко допущен до медицинского обследования, которое позволит ему сохранить титул чемпиона мира по версии IBF в лёгком весе. Также федерация назначила поединок Заура Абдуллаева против Раймонда Мураталлы за временный пояс. Победитель их боя встретится с Ломаченко до 8 октября 2025-го.

Напомним, последний бой Ломаченко состоялся в мае 2024 года, где он победил техническим нокаутом в 11-м раунде экс абсолютного чемпиона мира в лёгком весе Джорджа Камбососа.