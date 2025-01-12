Нагибин: остановка в бою Копылова была лишней

Тимур Нагибин, боец клуба «Архангел Михаил», высказался о поединке россиянина Романа Копылова с американцем Крисом Кёртисом, который прошёл минувшей ночью на турнире UFC Fight Night 249 в Лас-Вегасе, США.

«Бой шёл равный, но в третьем раунде преимущество было именно за Романом, поэтому разговоров о победителе здесь быть не может. Да, остановка была лишней, оставалась всего секунда, но на результат это не повлияло», — сказал Нагибин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, бой продлился все три раунда и завершился победой Копылова нокаутом за секунду до конца боя. Для Копылова эта победа стала 14-й в смешанных единоборствах. Также на его счету три поражения.