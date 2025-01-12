Копылов сравнялся с Адесаньей по количеству нокаутов в среднем весе в UFC

Российский боец смешанных единоборств Роман Копылов на турнире UFC Fight Night 249 отправил своего соперника, американца Криса Кёртиса, в нокаут на последних секундах боя.

Этот нокаут стал уже пятым для Копылова в UFC. Это позволило Роману сравняться по количеству нокаутов с Яиром Родригесом и Исраэлем Адесаньей. Они втроём являются рекордсменами среди действующих бойцов.

Общий же рекорд по нокаутам в среднем весе в UFC принадлежит также троим спортсменам — Андерсону Силве, Юрайе Холлу и Тьягу Сантосу. На их счету по восемь нокаутов за карьеру.

Самым же нокаутирующим за всю историю промоушена является Деррик Льюис, он таким образом побеждал соперников 15 раз.