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Копылов сравнялся с Адесаньей по количеству нокаутов в среднем весе в UFC

Копылов сравнялся с Адесаньей по количеству нокаутов в среднем весе в UFC
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Российский боец смешанных единоборств Роман Копылов на турнире UFC Fight Night 249 отправил своего соперника, американца Криса Кёртиса, в нокаут на последних секундах боя.

UFC 2025. UFC Fight Night 249, Лас-Вегас, США
Крис Кёртис — Роман Копылов (W)
12 января 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Крис Кёртис
Окончено
TKO
Роман Копылов

Этот нокаут стал уже пятым для Копылова в UFC. Это позволило Роману сравняться по количеству нокаутов с Яиром Родригесом и Исраэлем Адесаньей. Они втроём являются рекордсменами среди действующих бойцов.

Общий же рекорд по нокаутам в среднем весе в UFC принадлежит также троим спортсменам — Андерсону Силве, Юрайе Холлу и Тьягу Сантосу. На их счету по восемь нокаутов за карьеру.

Самым же нокаутирующим за всю историю промоушена является Деррик Льюис, он таким образом побеждал соперников 15 раз.

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