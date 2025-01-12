«Что-то личное между ними». Нагибин — про пощёчину тренеру от Дудаковой

Российский боец смешанных единоборств, выступающий в промоушене RCC, Тимур Нагибин прокомментировал инцидент с пощёчиной тренеру после боя Виктории Дудаковой на турнире UFC Fight Night 249.

«Кажется, что Викторию захлестнули эмоции, взяли над ней верх. Возможно, что там что-то личное между ними. Всякое бывает», — сказал Нагибин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, россиянка ударила своего тренера Гасанали Гасаналиева после того, как потерпела поражение техническим нокаутом от представительницы США Фатимы Клайн.

Теперь в своём профессиональном рекорде Виктория имеет восемь побед, из которых шесть были одержаны досрочно, и два поражения.