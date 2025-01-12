Макгрегор применил навыки ММА, играя за команду своего паба в футбол

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор выступил в футбольном матче в Ирландии за команду своего паба «Блэк Форж». В матче против «Хардинга» в рамках Объединённой футбольной лиги церквей (UCFL) Конор появился на поле в футболке под номером «11» и очень активно участвовал в борьбе.

В одном из игровых эпизодов у ворот ирландский боец ударил миддл-киком своего соперника в борьбе, получив за это фол, после чего недоумённо развёл руками, не понимая, почему за это дали нарушение правил.

Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

Напомним, Макгрегор является бывшим чемпионом UFC в лёгком и полулёгком весе. Он не выходил в октагон с 2021 года. Ранее сообщалось, что в ближайшее время ирландец может провести поединок с блогером Логаном Полом.