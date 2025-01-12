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Хабиба Нурмагомедова сняли с самолёта в США после спора с бортпроводницей

Хабиба Нурмагомедова сняли с самолёта в США после спора с бортпроводницей
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36-летний непобеждённый российский боец смешанных боевых искусств, выступавший под эгидой UFC, Хабиб Нурмагомедов был снят с рейса авиакомпании American Airlines.

«По словам людей, которые зафиксировали этот случай на камеру, Хабиб Нурмагомедов сидел у аварийного выхода, и стюардесса, следуя протоколу, спросила российского бойца, сможет ли он помочь пассажирам в случае чрезвычайной ситуации. Оказалось, что Хабиб не смог понять, о чём она говорит, что вызвало небольшой спор, и его попросили пересесть на другое место. Это не понравилось бывшему чемпиону в лёгком весе.

Когда стюардесса сказала: «Мы не можем позволить вам сидеть в ряду у выхода, иначе вам придётся покинуть самолёт», Хабиб Нурмагомедов ответил: «Это нечестно». Он также упомянул о том, что на протяжении всего процесса регистрации он полностью подчинялся требованиям экипажа. Он добавил: «Когда я проходил регистрацию, меня спросили, знаю ли я английский… и я ответил «да». Тогда зачем вы, ребята, это делаете?» — сообщает издание Essentially Sports об инциденте.

Позже после ссоры с экипажем Хабиб якобы покинул самолёт вместе со своими друзьями.

Хабиб, предположительно, вылетал в Лос-Анджелес на турнир UFC под номером 311, который должен состояться в следующие выходные, 19 января. На шоу в главном поединке чемпион в лёгком весе Ислам Махачев проведёт реванш с Арманом Царукяном, а в соглавном бою сразится брат Хабиба Умар Нурмагомедов с обладателем титула в легчайшем весе Мерабом Двалишвили. И Махачев, и Умар были в тренировочном лагере с Хабибом.

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