Сидельников: рад победе Копылова, но рефери рано остановил бой

Экс-боец Bellator, а ныне спортивный директор Ural FC Кирилл Сидельников высказался о поединке россиянина Романа Копылова с американцем Крисом Кёртисом, который прошёл минувшей ночью на турнире UFC Fight Night 249 в Лас-Вегасе, США.

«У Копылова был довольно серьёзный оппонент, первый раунд для Романа был сложноватый, плюс потом показали его рассечение. Его нокаут очень крутой, так попасть за секунду до гонга. Я рад, что Роман победил, потому что это интересный боец, у него интересные бои. Но лично моё мнение, что рефери немного рано остановил бой.

Рад, конечно, что Роман победил, но объективно если бы на его месте был другой, я бы говорил, что бой рано остановили, потому что оппонент не был сильно потрясён. Да, он упал, но встал, не было там глухого нокаута», — сказал Сидельников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.