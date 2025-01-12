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Сидельников: рад победе Копылова, но рефери рано остановил бой

Сидельников: рад победе Копылова, но рефери рано остановил бой
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Экс-боец Bellator, а ныне спортивный директор Ural FC Кирилл Сидельников высказался о поединке россиянина Романа Копылова с американцем Крисом Кёртисом, который прошёл минувшей ночью на турнире UFC Fight Night 249 в Лас-Вегасе, США.

UFC 2025. UFC Fight Night 249, Лас-Вегас, США
Крис Кёртис — Роман Копылов (W)
12 января 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Крис Кёртис
Окончено
TKO
Роман Копылов

«У Копылова был довольно серьёзный оппонент, первый раунд для Романа был сложноватый, плюс потом показали его рассечение. Его нокаут очень крутой, так попасть за секунду до гонга. Я рад, что Роман победил, потому что это интересный боец, у него интересные бои. Но лично моё мнение, что рефери немного рано остановил бой.

Рад, конечно, что Роман победил, но объективно если бы на его месте был другой, я бы говорил, что бой рано остановили, потому что оппонент не был сильно потрясён. Да, он упал, но встал, не было там глухого нокаута», — сказал Сидельников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

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