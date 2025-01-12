«Смотрелось это дико». Сидельников — о конфликте Дудаковой с тренером

Экс-боец Bellator, а ныне спортивный директор Ural FC Кирилл Сидельников прокомментировал инцидент с пощёчиной тренеру после боя Виктории Дудаковой на турнире UFC Fight Night 249.

«Как бы правильно сказать. Это сложно. Я, во-первых, не любитель женских боёв вообще. Женщины это такой импульсивный народ, у них настроение от многого зависит: погода, эмоциональный настрой и другое. Лично для меня эта ситуация как для мужчины смотрелась дико. Чтобы женщина после боя на камеру, на многочисленный стадион и трансляцию ударила пощёчину. Немножко непонятная ситуация для меня. Вроде у них всё хорошо, они дружат, но, может, что-то внутри происходило, мы не знаем, почему она так поступила. Это правда их двоих. Если Гасанали всё устраивает, значит, всё хорошо», — сказал Сидельников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Напомним, россиянка ударила своего тренера Гасанали Гасаналиева после того, как потерпела поражение техническим нокаутом от представительницы США Фатимы Клайн.

Теперь в своём профессиональном рекорде Виктория имеет восемь побед, из которых шесть были одержаны досрочно, и два поражения.