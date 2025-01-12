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Копылов: если есть вопросы к бою с Кёртисом, можем провести реванш

Копылов: если есть вопросы к бою с Кёртисом, можем провести реванш
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32-летний российский боец смешанных единоборств, представитель средней весовой категории Роман Копылов высказался по поводу результатов своего поединка с американцем Крисом Кёртисом на турнире UFC Fight Night 249, прошедшем минувшей ночью в Лас-Вегасе.

UFC 2025. UFC Fight Night 249, Лас-Вегас, США
Крис Кёртис — Роман Копылов (W)
12 января 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Крис Кёртис
Окончено
TKO
Роман Копылов

«Я не стал его добивать, наносить лишний урон. Если бы стал, то рефери всё равно был остановил этот бой. Если есть вопросы к этому поединку, мы можем сделать реванш», — сказал Копылов после поединка.

Напомним, бой завершился на последних секундах — Роман отправил своего соперника в нокаут. Для Копылова эта победа стала 14-й в смешанных единоборствах. Также на его счету три поражения. Кёртис потерпел 12-е поражение в карьере. Также он одержал 31 победу.

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