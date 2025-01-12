Копылов: если есть вопросы к бою с Кёртисом, можем провести реванш

32-летний российский боец смешанных единоборств, представитель средней весовой категории Роман Копылов высказался по поводу результатов своего поединка с американцем Крисом Кёртисом на турнире UFC Fight Night 249, прошедшем минувшей ночью в Лас-Вегасе.

«Я не стал его добивать, наносить лишний урон. Если бы стал, то рефери всё равно был остановил этот бой. Если есть вопросы к этому поединку, мы можем сделать реванш», — сказал Копылов после поединка.

Напомним, бой завершился на последних секундах — Роман отправил своего соперника в нокаут. Для Копылова эта победа стала 14-й в смешанных единоборствах. Также на его счету три поражения. Кёртис потерпел 12-е поражение в карьере. Также он одержал 31 победу.