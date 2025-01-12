Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ислам Махачев поменял мнение о противостоянии Месси и Роналду

Ислам Махачев поменял мнение о противостоянии Месси и Роналду
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев высказался о том, кто ему больше нравится — Лионель Месси или Криштиану Роналду. По словам бойца, он изменил своё мнение за последнее время из-за переезда Роналду в Саудовскую Аравию, а Месси — в США.

«Я думаю, Роналду. Я не знаю, как личность мне больше нравится Роналду. Они оба играют очень хорошо. На высочайшем уровне. Но как личность мне больше нравится Роналду. Раньше мне нравился Месси, Хабиб всегда был за «Реал», а я за «Барселону». Но всё изменилось. Месси сейчас живёт в Майами, а Криштиану — в Саудовской Аравии, так что Криштиану», — сказал Махачев на стриме Эдина Росса.

Напомним, следующий бой Махачев проведёт на турнире UFC 311, который состоится 19 января в Лос-Анджелесе. Его соперником станет топовый армяно-российский боец Арман Царукян. Для бойцов это будет реванш.

Материалы по теме
Махачев — лучший российский боец в истории? У него нет слабых мест
Махачев — лучший российский боец в истории? У него нет слабых мест
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android