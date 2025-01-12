Сауль Альварес ответил, возможен ли его бой с Теренсом Кроуфордом

34-летний мексиканский боксёр-профессионал, выступающий в полусредней, первой средней, в средней, во второй средней и в полутяжёлой весовых категориях, лучший боксёр вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring Сауль «Канело» Альварес ответил, возможен ли его бой со звёздным чемпионом мира по версии WBA, а также обладателем «временного» пояса WBO в первом среднем весе Теренсом Кроуфордом.

«Шанс есть всегда. Посмотрим, что будет далее, но шансы есть всегда», — коротко ответил Альварес телеканалу TNT Sports.

Свой последний поединок мексиканский звёздный боксёр провёл 15 сентября 2024 года, победив Эдгара Белангу.