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Сауль Альварес ответил, возможен ли его бой с Теренсом Кроуфордом

Сауль Альварес ответил, возможен ли его бой с Теренсом Кроуфордом
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34-летний мексиканский боксёр-профессионал, выступающий в полусредней, первой средней, в средней, во второй средней и в полутяжёлой весовых категориях, лучший боксёр вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring Сауль «Канело» Альварес ответил, возможен ли его бой со звёздным чемпионом мира по версии WBA, а также обладателем «временного» пояса WBO в первом среднем весе Теренсом Кроуфордом.

«Шанс есть всегда. Посмотрим, что будет далее, но шансы есть всегда», — коротко ответил Альварес телеканалу TNT Sports.

Свой последний поединок мексиканский звёздный боксёр провёл 15 сентября 2024 года, победив Эдгара Белангу.

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