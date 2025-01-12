Махачев признался, что смотрит «Острые козырьки»

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев рассказал, какой сериал он смотрит последнее время. Речь о британском криминальном драматическом сериале «Острые козырьки».

«Какой там фильм смотрел Хабиб? Сейчас найду. Все перелёты из Дубая в США. «Острые козырьки»! Стоит посмотреть, хороший сериал. Я всё ещё смотрю, уже несколько месяцев. Несколько эпизодов осталось», — сказал Махачев на стриме Эдина Росса.

Следующий бой Махачев проведёт на турнире UFC 311, который состоится 19 января в Лос-Анджелесе. Его соперником станет топовый армяно-российский боец Арман Царукян. Для бойцов это будет реванш.