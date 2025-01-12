Тренер Виктории Дудаковой сделал заявление по поводу пощёчины от своей подопечной

Гасанали Гасаналиев, являющийся тренером бойца UFC Виктории Дудаковой, высказался по поводу прошедшего минувшей ночью поединка своей подопечной с американкой Фатимой Клайн на турнире UFC Fight Night 249, который прошёл в Лас-Вегасе (США). Дудакова потерпела поражение техническим нокаутом, а после поединка ударила Гасаналиева.

«Вика работала с весом в 171 кг на тренировках и была готова к бою. Все видели, как закончилось. В семье бывает несладко. Жизнь продолжается, друзья! На всё воля всевышнего», — написал Гасаналиев в социальных сетях.

С полным материалом по итогам поединка российской спортсменки на UFC можете ознакомиться в нашем материале ниже.