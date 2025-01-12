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Тренер Виктории Дудаковой сделал заявление по поводу пощёчины от своей подопечной

Тренер Виктории Дудаковой сделал заявление по поводу пощёчины от своей подопечной
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Гасанали Гасаналиев, являющийся тренером бойца UFC Виктории Дудаковой, высказался по поводу прошедшего минувшей ночью поединка своей подопечной с американкой Фатимой Клайн на турнире UFC Fight Night 249, который прошёл в Лас-Вегасе (США). Дудакова потерпела поражение техническим нокаутом, а после поединка ударила Гасаналиева.

UFC 2025. UFC Fight Night 249, Лас-Вегас, США
Фатима Клайн (W) — Виктория Дудакова
12 января 2025, воскресенье. 00:20 МСК
Фатима Клайн
Окончено
TKO
Виктория Дудакова

«Вика работала с весом в 171 кг на тренировках и была готова к бою. Все видели, как закончилось. В семье бывает несладко. Жизнь продолжается, друзья! На всё воля всевышнего», — написал Гасаналиев в социальных сетях.

С полным материалом по итогам поединка российской спортсменки на UFC можете ознакомиться в нашем материале ниже.

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