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Бывшая чемпионка WWE показала баскетбольные навыки с отсылкой на Брайанта и Джеймса

Бывшая чемпионка WWE показала баскетбольные навыки с отсылкой на Брайанта и Джеймса
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35-летняя американская реслинг-звезда, выступающая в промоушене World Wrestling Entertainment (WWE) Памела Роуз Мартинес, известная под именем Бэйли, продемонстрировала свои баскетбольные навыки.

В середине видеоролика Бэйли сделала отсылку на противостояние легендарного игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта, выступавшего всю свою карьеру за «Лос-Анджелес Лейкерс», и звёздного форварда Леброна Джеймса с Матча всех звёзд, прошедшего в 2016 году. Брайнт — пятикратный чемпион лиги, Леброн — четырёхкратный.

Фото с Матча звёзд в 2016 году

Фото с Матча звёзд в 2016 году

Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

Бэйли является бывшей женской чемпионкой еженедельного шоу WWE SmackDown и командной чемпионкой WWE среди женщин (с Сашей Бэнкс, выступающей сейчас в AEW под именем Мерседес Моне).

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