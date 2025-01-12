Бывшая чемпионка WWE показала баскетбольные навыки с отсылкой на Брайанта и Джеймса

35-летняя американская реслинг-звезда, выступающая в промоушене World Wrestling Entertainment (WWE) Памела Роуз Мартинес, известная под именем Бэйли, продемонстрировала свои баскетбольные навыки.

В середине видеоролика Бэйли сделала отсылку на противостояние легендарного игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта, выступавшего всю свою карьеру за «Лос-Анджелес Лейкерс», и звёздного форварда Леброна Джеймса с Матча всех звёзд, прошедшего в 2016 году. Брайнт — пятикратный чемпион лиги, Леброн — четырёхкратный.

Фото с Матча звёзд в 2016 году Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

Бэйли является бывшей женской чемпионкой еженедельного шоу WWE SmackDown и командной чемпионкой WWE среди женщин (с Сашей Бэнкс, выступающей сейчас в AEW под именем Мерседес Моне).