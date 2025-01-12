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Кори Андерсон возмущён остановкой боя Романа Копылова против Криса Кёртиса

Кори Андерсон возмущён остановкой боя Романа Копылова против Криса Кёртиса
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Американский полутяжеловес UFС Кори Андерсон возмущён остановкой боя между российским средневесом Романом Копыловым и американцем Крисом Кёртисом, где победу техническим нокаутом в третьем раунде одержал Копылов. Поединок был остановлен всего за одну секунду до финальной сирены.

«Оставалась одна секунда, никакого последующего удара, и тем более он вставал… Почему остановили бой?! Ужасная остановка! Судьбу поединка должны были решить судейские карточки», — написал Андерсон на своей странице в социальных сетях.

Напомним, бой Копылова и Кёртиса состоялся в ночь с 11 на 12 января на турнире UFC Fight Night 249 в Лас-Вегасе (США).

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