Белал Мухаммад отреагировал на вызов Карлоса Пратеса

Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад отреагировал на провокационный пост бразильского полусредневеса Карлоса Пратеса, который выложил на своей странице видеофрагмент концовки его боя против Нила Магни, где он, воодушевлённый победой, подошёл в угол соперника и бросил вызов Мухаммаду,

«Мне придётся показать ему разницу между хулиганом и ботаником», — написал Мухаммад на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Пратес идёт на серии из четырёх побед, но сейчас занимает в рейтинге лишь 13-ю позицию полусредневесов UFC. Что касается Мухаммада, то он завоевал свой титул в июле 2024 года, после того как победил единогласным решением судей экс-чемпиона Леона Эдвардса, и сейчас имеет право на проведение добровольной защиты.