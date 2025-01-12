41-летний Эрисланди Лара не планирует завершать карьеру в ближайшее время

Действующий чемпион мира по версии WBA в среднем весе кубинец Эрисланди Лара не планирует завершать боксёрскую карьеру в ближайшее время. Об этом в своём интервью рассказал тренер кубинца Боб Сантос.

«Зачем ему уходить на пенсию? Он — чемпион мира в среднем весе. Сколько боёв подряд он выиграл? Он победил Дэнни Гарсию. Он нокаутировал австралийца Майкла Зерафу за один или два раунда. Назовите хоть кого-нибудь, кто доминировал над Эрисланди Ларой. Так зачем ему уходить на пенсию?

Или вспомните бой Эрисланди с Канело. Многие и вовсе считают, что в том бою Эрисланди должен был победить. Поединок с Хёрдом был боем года и мог закончиться по-другому. Так назовите хоть один раз, когда Эрисланди проиграл и его соперник доминировал по ходу боя? В своих последних нескольких выступлениях он показал себя невероятно», — приводит слова тренера Boxing Scene.

Напомним, последний бой Лары состоялся в сентябре 2024 года, где он одержал досрочную победу в девятом раунде над экс-чемпионом мира в полусреднем весе Дэнни Гарсией.