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Дерек Чисора объяснил, почему Александр Усик остаётся непобеждённым

Дерек Чисора объяснил, почему Александр Усик остаётся непобеждённым
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Неоднократный экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе британец Дерек Чисора объяснил, почему его бывший соперник, обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик продолжает оставаться непобеждённым.

«Был ли мой бой с Усиком самым тяжёлым для него в карьере? Не могу ответить на этот вопрос, лучше вы мне об этом скажите, потому что я находился в ринге.

Но если отвечать на вопрос, почему с Усиком тяжело в ринге и почему он по сей день не знает поражений, то я скажу так. Если вы хотите победить Усика, то вам необходима великолепная форма, высочайшие кондиции, настолько высокие, чтобы ты просто мог летать. У тебя не должно быть даже доли секунды на отдых или на разогрев, ты должен с первых мгновений идти на него вперёд и продолжать это делать до конца боя», — сказал Чисора на YouTube-канале Seconds Out.

Напомним, Чисора проводил бой с Усиком в октябре 2020 года, где потерпел поражение близким судейским решением по итогам 12 раундов.

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