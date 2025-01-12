Леннокс Льюис сделал прогноз на реванш Артура Бетербиева с Дмитрием Биволом

Легендарный бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Леннокс Льюис дал свой прогноз на предстоящий реванш между действующим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым и экс-чемпионом мира в этом весе Дмитрием Биволом.

«В этом поединке победит сильнейший. Перед всеми своими реваншами я просто упорно работал. Я говорил себе, что должен выбрасывать больше ударов, что мне необходимо работать усерднее. Так что в их поединке вы увидите, как они выбрасывают больше ударов. Этот бой будет крупнее, чем первый», — сказал Льюис на YouTube-канале Seconds Out.

Напомним, что реванш между Биволом и Бетербиевым состоится 22 февраля в Саудовской Аравии. Их первое противостояние прошло в октябре 2024 года, и тогда победу большинством судейских голосов одержал Бетербиев.